Nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it, Davide Lanzafame, attaccante prodotto del settore giovanile della Juventus e con un lungo passato tra Serie A e B con le maglie di Palermo, Bari, Brescia, Parma, Catania, Novara, Perugia e Vicenza, ha condiviso le proprie impressioni su diversi argomenti inerenti all'attualità calcistica. Nel seguente passaggio, l'ex calciatore indica la sua personale favorita per lo scudetto e i club che hanno maggiori chance di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: "Se devo fare una previsione sullo Scudetto dico Inter perché, secondo me, la rosa è la più completa, con più ricambi, e sulle 38 partite farà uscire fuori il proprio valore. Per quanto riguarda la lotta Champions, quindi, ci sarebbero altre tre o quattro in base al ranking UEFA: io vedo dentro sicuramente l'Atalanta, così come il Napoli, e mi piace moltissimo la Lazio. E ovviamente la Juventus, che alla fine andrà in Champions League".