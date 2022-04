Intervistato dal sito FirenzeViola.it, Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, si è espresso sulla lotta per il campionato: "Se tifo per il Milan di Stefano Pioli che è stato un mio ex giocatore? Ho tanto affetto per lui, è una persona gradevole. Ma dal punto di vista sportivo provo ancora rancore verso il club rossonero per aver tolto lo scudetto alla mia Fiorentina. Quindi dico Inter anche se Aurelio De Laurentiis è un amico".