Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare l'ultima giornata di Serie A e parlare della lotta scudetto in vetta alla classifica, con l'Inter che è tornata ad avere in mano il proprio destino.

"Secondo me quello che manca al Milan è un giocatore che faccia la differenza e sia decisivo. Ogni squadra ha diritto ad avere partite complicate, giocare a Torino è difficile. In questo caso devi avere un giocatore decisivo che ti faccia portare a casa i 3 punti. Se non hai questo grande calciatore rischi di fermarti - le sue parole -. Ad oggi sembra che lo Scudetto lo debba vincere l’Inter, nonostante le difficoltà delle ultime partite. Certo non è una cosa felice che ci siano ancora partite da recuperare, perché questo dà l'idea di un movimento che non sa tenere queste organizzazioni".