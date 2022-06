Nel suo intervento per Calciomercato.com, Mario Sconcerti si è concentrato sul macro-tema degli stadi di proprietà in Italia, evidenziando gli ostacoli interni ed esterni che stanno incontrando sulla loro strada Inter e Milan dopo aver presentato il progetto ormai tre anni fa: "Leggo che tutti vogliono lo stadio nuovo e che questa è un'esigenza; giusto, ma perché gli stadi non si fanno? - la domanda del giornalista -. Il Milan ha un nuovo padrone, anzi, per ora nemmeno quello. L'Inter è dei ricchissimi Zhang che non spostano più un euro dalla Cina. Se una grande città deve prendere decisioni, deve vedere i soldi di chi occupa il proprio suolo facendone un proprio interesse. Va benissimo lo stadio, ma serve qualcuno che garantisca la spesa. Non è burocrazia, è prassi. Il Milan forse è avanti, nel prezzo della cessione (da Elliott a Red Bird, ndr) sembrano compresi anche i soldi del nuovo stadio. L'Inter c'è? Dove sono le garanzie reciproche? Le idee hanno un costo, i soldi di più".