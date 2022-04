Come ogni martedì che si rispetti, il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della capolista Milan e dei suoi momenti di poca lucidità negli attimi rilevanti per allungare il vantaggio in testa alla classifica: "Il Milan in testa perde punti in certe partite e non è tempo di soluzioni, ma di sprint finale. Soprattutto in casa ha un problema a segnare ma anche di agonismo e concentrazione: ha tanti giocatori importanti e pochi decisivi".