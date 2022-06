Mario Sconcerti, noto giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parlando delle mosse nerazzurre: "Io credo che negli acquisti brevi ci sia programmazione, anche se per un anno il giocatore è tuo e poi ne ridiscuti. Questo sta facendo l'Inter. Le grandi squadre non hanno mai cambiato il calcio, non hanno mai programmato, chi deve sperimentare sono le squadre più piccole perché hanno meno giocatori. Non si può sperimentare e vincere nello stesso tempo".