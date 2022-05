Per ritrovare il miglior Dybala è meglio un allenatore come Inzaghi, Mourinho o Pioli? Incalzato con questa domanda sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti vota il tecnico dell'Inter: "Io credo sia più adatto ad ambiente che lo coccoli piuttosto che lo asfissia. Mourinho è un grande allenatore ma forse lo vedo meglio con un tipo alla Inzaghi - dice il giornalista -. Va comunque detto che l’argentino costa tra i 18 e i 20 milioni lordi, un ingaggio non da squadra italiana".