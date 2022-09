"L'Inter in Champions ha fatto la prestazione che doveva fare, ha giocato contro una squadra che si è solo difesa. L'ha affrontata bene perché ha mosso il pallone più rapidamente. È stata una buona Inter, non straordinaria. Era più difficile del previsto, perché il Plzen per le italiane lì è stato sempre difficile. Hanno ammesso subito la loro inferiorità e non ripartivano proprio loro". È il commento di Mario Sconcerti a TMW Radio, dove fa la sua analisi sulla gara di Champions della squadra di Simone Inzaghi, vittoriosa per 2-0 contro il Viktoria Plzen.