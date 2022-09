Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti ha risposto anche a proposito del periodo dell'Inter, reduce dal ko esterno della Dacia Arena. Di seguito la sua analisi: "I cinque cambi credo stiano davvero cambiando il calcio. Quando sostituisci due giocatori al 30' perché ammoniti dai un messaggio alla squadra devastante. La squadra non lo sta convincendo, questo è chiaro. Credo che un allenatore però debba prendersi il rischio di giocare con un ammonito, almeno per una mezz'ora. Il Milan ha perso per questo, per aver messo un esordiente come Dest contro Kvaratskhelia".