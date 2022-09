Con la sosta per le nazionali arrivata quasi al capolinea, Mario Sconcerti commenta e analizza la giornata di Serie A in programma nel weekend. "L’Inter senza Brozovic ha sempre perso punti, è un’assenza pesante - ricorda il giornalista ai microfoni di Calciomercato.com -. Con lui ti avrei detto che è favorita, ma senza la Roma se la gioca, è una squadra-cagnaccio, senza una grande personalità ma capace sempre di combattere. Il Napoli - che affronta il Torino - ha un avversario difficile. E poi c’è questo Vlasic, che è veramente forte, mi ricorda Lautaro per la velocità con cui controlla e tira. Milan e Napoli sono chiamate a dimostrare la loro differenza, e secondo me possono provare l’allungo".