L'Inter perde a Bologna e fallisce l'occasione di riprendersi la vetta della classifica e si complica la vita in ottica scudetto. Arriva anche il commento di Mario Sconcerti che a TMW Radio dice: "L'Inter ieri è rimasta stupita dal pareggio del Bologna. Era convinta che fossero partite in cui fatto il primo gol tutto fosse deciso. Invece è rimasta sorpresa dal pari. Ho visto un'Inter vuota, scarsamente pericolosa, sembrava si aspettasse un'evoluzione naturale della partita. Ha fatto veramente poco per vincere. Credo si sia svuotata durante il cammino alla sfida col Bologna. In certi casi si arriva sfiniti ed è strano, visto che l'Inter ha già vinto e i giocatori dovrebbero essere in grado di gestire certi sforzi mentali. È stata una partita 'bucata'. Non credo sia stato solo un problema tecnico ma un insieme di fattori. L'errore di Radu è la replica di quello di Buffon di qualche tempo fa e rischia di decidere la stagione. L'errore del portiere gli ha tolto un punto, non tre, perché erano sul pari comunque. Anche dopo, nel quarto d'ora che hanno avuto, non hanno fatto molto. È stata una partita incomprensibile e dovranno cercare di capire cosa è successo. Bisogna capire chi ha sbagliato la gestione di questi giorni".