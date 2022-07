A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, ora opinionista 'DAZN'. Nel dialogo c'è spazio per un'analisi della situazione in chiave partenopea, partendo dal reparto avanzato, posizionato in parallelo con quello delle big: " Osimhen paga il fatto di non essere mai stato decisivo nelle grandi sfide con le varie Inter, Juve e Milan. Gli manca questo per fare il salto definitivo, però è un giocatore che è cresciuto anno dopo anno, attraverso il lavoro, non si risparmia".