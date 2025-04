Paul Schönwetter, ex calciatore e allenatore tedesco con una carriera importante in Svizzera oggi opinionista della RSI, analizza la sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Inter ai microfoni di TIO.ch: "Fino a due-tre settimane fa avrei puntato sul Bayern, ma ora la situazione si è capovolta. In questo momento i nerazzurri hanno più possibilità di passare, perché stanno meglio e sono più costanti. Hanno più certezze. Il Bayern non sta benissimo e ad agitare le acque ci si è messa anche la vicenda Thomas Müller. Hanno deciso di non rinnovargli il contratto e a fine anno se ne andrà una leggenda, un goleador amato dai tifosi. Da una parte si può capire questa scelta perché ha 35 anni, costa un sacco di soldi e non è più titolare. Gli anni passano anche per lui… Il Bayern è un gruppo in emergenza che dovrà vivere una grande serata europea. In Bundesliga è in testa con 6 punti di margine ma non può dormire sonni troppo tranquilli. Nel calcio le cose cambiano in fretta. È una squadra che sa fare tanti gol ma che nel complesso si è mostrata vulnerabile. Ha avuto alti e bassi anche nella fase a girone unico".

C’è anche un altro aspetto di cui si è parlato poco, a detta di Schönwetter: "In porta, senza Manuel Neuer, hanno Jonas Urbig, un ragazzo giovanissimo prelevato in gennaio dal Colonia dove non era nemmeno titolare. Un grande talento, ma a questi livelli può subentrare anche un po’ di pressione e di nervosismo. Sarà tutto da vedere. La prima gara all'Allianz Arena? Un tempo il fattore campo pesava di più ed era meglio partire fuori casa, adesso credo che cambi ben poco. Stadi pieni ovunque e regola dei gol in trasferta che non esiste più. Direi che non cambia molto".