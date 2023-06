In passato giocatori come Braunoder o Schmidhauser, vostri clienti, furono accostati a club come il Bologna o l’Inter. La loro situazione potrebbe cambiare presto? A rispondere è l'agente Laurent Burkart che cura gli interessi di Oliver Schmidhauser che a Numero Diez ha detto: "Oliver ha appena disputato il Mondiale U20 rappresentando la Repubblica Dominicana. Per lui è stata una buona esperienza. Abbiamo ricevuto un’offerta da un top club dell’Austria e abbiamo alcune opzioni in Svizzera.

Ha anche il passaporto svizzero e ciò è una risorsa. Per quel che lo riguarda, lui ha bisogno di crescere e fare passi in avanti nel calcio maschile nel corso della prossima stagione. Se tutto va bene, ogni cosa sarà possibile".