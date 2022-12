"San Siro è sempre San Siro. Io sono andato a giocare Milano con la stessa voglia con cui ero arrivato a Torino. L’Inter aveva deciso di puntare su di me. Purtroppo ho avuto tanti, troppi infortuni che non mi hanno permesso di avere la continuità necessaria per fare la differenza". Così Totò Schillaci racconta a Tuttosport della sua sfortunata esperienza in maglia nerazzurra.