Ezequiel Schelotto , ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto nel podcast The Here We Go Podcast di Fabrizio Romano per parlare del possibile arrivo di Dybala all'Inter.

"Parliamo di un giocatore che ha numeri straordinari, ha fatto tantissimi gol e assist in Serie A, è un giocatore della Nazionale argentina. Se fossi in lui andrei subito a giocare all'Inter perchè è una squadra che si sta rinforzando, sta tenendo Lautaro, che è un giocatore giovane e che lui conosce bene così come Correa. E poi sta arrivando un attaccante della madonna come Lukaku che secondo me è uno dei più forti al mondo - le sue parole -. Secondo me si troverebbe molto bene, quello dell'Inter è un ambiente dove i tifosi sono molto carichi e sono sicuro che verrebbe accolto a braccia aperte. Lui è un campione, ha vinto tantissimo con la Juventus, e se vuole rimanere in Italia il progetto Inter per lui andrebbe bene".