Domani sera alle ore 21, al National Stadium di Ta Qali, parte l'Europeo anche per la selezione dell'Italia Under 19 di Alberto Bollini, che affronterà i padroni di casa di Malta nel primo match del girone. Ricordiamo che nel gruppo degli Azzurrini c'è anche l'attaccante dell'Inter Primavera Francesco Pio Esposito. “Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c’è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili.

Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo, sono diventati una squadra molto organizzata", le parole alla vigilia del ct Bollini.