Harry Kane ha ufficialmente conquistato la Scarpa d'Oro per la stagione 2023/24. L'attaccante inglese, trasferitosi al Bayern Monaco la scorsa estate, con 36 gol complessivi ha portato a casa 72 punti, staccando di 16 lunghezze Serhou Guirassy (28 gol), oggi al Borussia Dortmund dopo l'ottima annata allo Stoccarda. Terzo posto per Kilyan Mbappé, che con il Paris Saint-Germain ha firmato 27 marcature ottenendo 54 punti, biglietto da visita per il passaggio al Real Madrid. Quarta piazza per Erling Haaland del Manchester City, stesso numero di reti di Mbappé e stessi punti in classifica.

Al quinto posto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, con 24 reti e 48 punti complessivi.