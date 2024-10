Nuova tappa nel processo per arrivare al nuovo stadio di Inter e Milan. Paolo Scaroni ha infatti rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. "Non abbiamo superato i problemi di San Siro. Primo, restano da definire i costi dello stadio e dell’area circostante. Secondo: c’è comunque un iter complesso per i permessi di costruzione. Il percorso è ancora lungo e difficile. Certo abbiamo raggiunto un’intesa sul secondo anello con la sovrintendenza, benedetta dal ministro Giuli, che tre mesi fa sembrava impossibile. Un modo per mantenere le vestigia del vecchio stadio riadattato con negozi e altre attività".

"Non abbiamo abbandonato San Donato, al contrario resta la nostra opportunità numero uno - dice ancora Scaroni -. La priorità per energia e denaro che abbiamo speso. Il sindaco Squeri non deve preoccuparsi",