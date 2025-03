Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN prima della gara contro il Como, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rivendicato il successo in Supercoppa Italiana contro l'Inter come una sorta di toccasana di un'annata decisamente tormentata per i rossoneri: "È stata una stagione difficile, che ha deluso noi e i tifosi. Però mi piace ricordare che una bella coppa ce la siamo portata a casa, quindi non è stata una stagione solamente negativa; abbiamo avuto una fiammata molto importante".

Ma c'è magari il pensiero di 'schivare' l'eventuale qualificazione in Europa o Conference League? "La stagione non è chiusa, la Champions League è molto lontana ma continuiamo a combattere, se arriverà una Coppa la affronteremo come sempre fatto nelle competizioni internazionali", assicura Scaroni.

