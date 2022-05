Mercoledì, Sergio Scariolo, coach della Virtus Bologna, ha festeggiato per due volte: non solo per la conquista della EuroCup da parte della sua squadra dopo una splendida finale vinta contro i turchi del Frutti Extra Bursaspor, che permetterà alle V Nere di tornare a calcare il palcoscenico dell'Eurolega dopo 14 anni, ma anche per la vittoria nella finale di Coppa Italia della sua Inter contro la Juventus. E ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico bresciano si lancia in un bel paragone tra le due squadre: "Direi che Virtus e Inter giocano molto bene per quello che attiene ai fondamentali di squadra. Con senso del gruppo. Se penso alla mia Virtus, abbiamo fatto due mesi iniziali della stagione molto buoni, come nessuna delle mie squadre del passato aveva mai fatto. Era un piacere per me vederla in campo. Però devo dire che non sono un tifoso ostile: ultimamente ho avuto il piacere di conoscere Stefano Pioli, allenatore del Milan. Gli ho scritto un messaggio: se non dovesse vincere lo scudetto l’Inter avrei grande piacere che lo vincesse il Milan. Sono fatto così".