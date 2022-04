Ospite in collegamento con Sky Sport per presentare il suo libro 'Uomo a tutto campo. Storie vincenti di un gestore di campioni', Sergio Scariolo ha ricordato la 'pazzia' che face il 22 maggio 2010 per la sua Inter: "Il viaggio da Mosca a Madrid potrei descriverlo nei minimi dettaglio - dice il coach della Virtus Bologna -. Mi stavo giocando la semifinale del campionato russo durante il fine settimana della finale di Champions, quindi trovai la maniera non tanto di partire, che già fu un miracolo, ma di arrivare comodamente al Bernabeu anche sfruttando il fuso orario. Tanto che quelli di Radio Marca mi misero a fare la terza voce 'tifosa', anche perché non mi permetterei di fare un commento tecnico di una disciplina non mia. A fine la partita sono tornato a Mosca all'alba e, dopo un paio di ore di riposo, ho guidato l'allenamento. Un incastro miracoloso non poteva che concludersi con la vittoria della Coppa dei Campioni".