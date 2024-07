In pieno calciomercato, con molte trattative ancora in essere e altre che nasceranno prima del gong, non è facile lanciarsi nei vari pronostici. Tuttavia, a fine luglio, secondo Alessandro Scanziani ci si può sbilanciare sulla candidata numero uno per la vittoria dello scudetto: "L'Inter oggi rimane la favorita", la sua opinione espressa sulle frequenze di TMW Radio. "Chi la insidierà? Difficile dirlo. Credo che alla fine debba temere Napoli, Juventus e Milan", ha aggiunto l'ex giocatore nerazzurro.