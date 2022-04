"Tutti si aspettavano la vittoria e di andare in testa alla classifica - le sue parole -. Era considerata una partita vinta ma bisogna andare sul campo per vincere. Analizzando l'errore di Radu va detto che ormai tutto il calcio italiano costruisce dal basso e prima di dar palla a metà campo bisogna fare 6-7 passaggi. Ai miei tempi si cercava il lancio lungo per il centravanti, senza rischiare nulla. Pare che adesso però se un tecnico non fa il gioco dal basso non sia importante. Ora comunque l'Inter deve pensare a vincerle tutte e potrebbe non bastare. Sullo scudetto tra l'altro l'impressione è che per i proprietari di club di adesso, che non sono italiani e tantomeno della città della squadra, l'importante sia soprattutto entrare in Champions per un discorso economico"