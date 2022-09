Reduce dal gol vittoria che ha permesso all'Atalanta di sbancare l'Olimpico battendo di misura la Roma, Giorgio Scalvini in questi giorni è protagonista con la nazionale italiana Under 21. Cresciuto con due modelli calcistici in particolare l'ex canterano dei bergamaschi poco più che maggiorenne ha già collezionato 22 presenze in Serie A: "Da bambino mi piaceva molto Thiago Silva, cerco di trarre ispirazione da lui e da Bastoni dell’Inter - ha detto -. Sono contento di aver avuto le mie opportunità, e sono contento anche nel vedere molti giovani che stanno avendo spazio in squadre di Serie A e di Serie B. Si è parlato molto del limitato utilizzo dei giovani italiani, ma io credo che ci siano anche tante dimostrazioni di ragazzi che stanno facendo esperienza, nei club e in Nazionale. Mancini ci ha accolti molto bene nel gruppo, spiegando a noi giovani che non avrebbe fatto differenze di età. Dal punto di vista tecnico e tattico possiamo essere quelli del futuro ma anche del presente, e questo per noi è molto importante".