Al termine di Argentina-Cile, partita vinta per 1-0 dall'albiceleste con gol del subentrato Lautaro Martinez, Lionel Scaloni si trova di nuovo a rispondere alle domande sul dualismo tra l'attaccante dell'Inter e Julian Alvarez. "Lautaro e Julian hanno giocato insieme ma è una questione di equilibrio, oggi Lautaro ha segnato un gol e il primo felice è lui e il secondo è Julian. Il terzo sono io - dice - In ogni partita metterò quello che penso sia meglio, questa volta sono stati dentro entrambi, ma dobbiamo essere sempre equilibrati. Mi piace una squadra che ha una certa struttura e non è facile averlo con certe tipologie di giocatori".