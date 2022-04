Dopo i sorteggi di questo pomeriggio che hanno delineato il girone C del Mondiale, al quale appartiene l'Argentina, insieme a Messico, Arabia Saudita e Polonia, il ct della Seleccion, Lionel Scaloni ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare il verdetto di Doha. "Ci è toccato un girone con squadre difficili, conosciamo il Messico, è una squadra con buoni giocatori. Pensiamo di poter fare una buona fase a gironi ma il rispetto è massimo. Il Messico è storicamente un rivale difficile per noi. La Polonia è una buona squadra, che ha grandi giocatori, e l'Arabia ha fatto un'ottima classifica. Gareggiamo alla pari. Che la gente si goda questa Coppa del Mondo. Speriamo che sia con l'Argentina fino in fondo e che gli argenitni si divertano con questi ragazzi che giocano con questa maglia. Insieme siamo più forti".