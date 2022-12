L'ex allenatore della Primavera del Napoli, Giampaolo Saurini, intervistato dai colleghi di TMW, ha parlato della ripresa del campionato e delle aspettative sulla squadra di Luciano Spalletti, prima candidata per lo scudetto: "Vedremo come reagiranno le squadre dopo questa lunga sosta per il Mondiale. Quel che mi sento di dire a proposito delle amichevoli di questo periodo credo che valgano il giusto, nel senso che sono stati test importanti ma se sono arrivate delle sconfitte non le ritengo così preoccupanti".