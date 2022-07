Giornata di presentazione per Martin Satriano , intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Castellani di Empoli dopo il suo arrivo in prestito dall'Inter nell'ambito dell'operazione che ha portato Kristjan Asllani a Milano. A consigliare il 21enne attaccante uruguaiano è stato un suo connazionale, nonché suo ex compagno di squadra in nerazzurro. "Ne ho discusso con Vecino , lui mi ha parlato benissimo di Empoli. Ha giocato qui per un anno e gli è piaciuto molto, per cui non ho avuto dubbi se accettare o meno. Le mie caratteristiche? Sono una punta, ma posso giocare dappertutto, anche come seconda punta, non ci sono problemi". L'intesa con i nuovi compagni va "molto bene, siamo una grande squadra e stiamo lavorando bene. Manca tanto all'inizio, ma dobbiamo continuare".

Un pensiero va anche alla Nazionale celeste: "Per ora penso a fare il bene dell'Empoli. Poi chiaramente ci penso, ma prima voglio fare bene con la maglia dell'Empoli. Mi trovo in un grande club, che ha sempre fatto bene, da qui sono passati tanti giocatori forti e per un giovane venire a Empoli è l'ideale". Per Satriano sarà la prima stagione in Serie A in cui potrà finalmente giocarsi le sue carte per un ruolo da protagonista. "Sarà la prima esperienza, è vero, ma io ho tanta voglia di iniziare e fare bene".

Nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 15 presenze in Ligue 1, mettendo a segno 4 reti con la maglia del Brest. "Il campionato francese mi è piaciuto, ha grande pregio. Qui in Italia si gioca un calcio più tattico, quindi per un attaccante è generalmente più difficile".