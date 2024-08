Esordio rimandato, quantomeno dal primo minuto, per Martin Satriano che dopo la prima convocazione ufficiale con il suo Lens è costretto ad assaporare l’odore del manto verde da lontano. Nel faccia a faccia con il suo recente passato, ovvero con il Brest, club dove ha trascorso l’ultima stagione in prestito dall’Inter, l’attaccante uruguaiano parte dalla panchina, ma non è escluso un suo impiego a gara in corso nel match in programma per le 15.00.