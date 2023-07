Cristian Volpato, primo acquisto del Sassuolo, sfoglia l'ambum dei ricordi passando anche per il suo periodo alla Roma: "l mio debutto è stato speciale, era contro l'Inter, la squadra di mio nonno. Non me l'aspettavo, mancavano 3 minuti, mi stavo riscaldando e il mister mi ha chiamato. C'era molto rumore e non sentivo bene. Poi quando sono entrato ricordo quel momento a guardare i tifosi, lo stadio, pensavo di essere alla Play Station. Nel debutto ho giocato solo 3 minuti, quella dopo 30-40 minuti, il primo gol è stato qualcosa di speciale. Era contro il Verona, sotto la sud, poi Bove ha segnato ed è stata una bella giornata per i giovani".