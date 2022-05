Protagonista al Mapei Stadium del convegno 'Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione', Giacomo Raspadori si proietta all'ultimo impegno del campionato contro il Milan. Una partita a cui sono legate anche le speranze Scudetto dell'Inter, dipendenti dal risultato del Mapei Stadium: "Io credo che non ci sia niente di diverso da fare da sempre: fare le cose con impegno e serietà - dice l'attaccante del Sassuolo, come raccolto da TMW -. Credo che la serenità di affrontare le cose pensando a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi".