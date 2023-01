Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi s'è soffermato sulla prestazione di Andrea Pinamonti in conferenza stampa: "Andrea ha fatto giocare la squadra, è mancato un po' di spunto in alcune situazioni: come quando calcia invece di far velo per Berardi. Sono sfumature, Andrea va supportato e tornerà a fare gol. La prestazione l'ha fatta, poi certo agli attaccanti si chiedono ai gol. Dobbiamo lavorare meglio per questo".