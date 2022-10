Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi s'è così espresso sul rendimento di Pinamonti, dopo le parole di Consigli relativamente alla sua funzionalità più collettiva rispetto a quella di Scamacca: "Andrea (Consigli, ndr) ha espresso la sua opinione ma per me non è l'uno che è funzionale al gioco, è la squadra che deve mettere i giocatori in condizioni la squadra di far bene e Pinamonti sta facendo bene, viene marcato sistematicamente a uomo ma sa uscirne bene, sta facendo giocare la squadra perché poche squadre giocano con una prima punta nel 4-3-3 e lo fa bene come Andrea". La convinzione: "Per me sta facendo bene, ovvio che ci si aspettano i gol. Dobbiamo servirlo di più, dobbiamo supportarlo meglio, deve solo continuare come credo in lui e in tutti. Gianluca aveva certe caratteristiche, Pinamonti ne ha altre, per certi aspetti sono simili e per altre no"