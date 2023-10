Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è protagonista di un'intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. Prima domanda per il tecnico neroverde, un ricordo della settimana da re vissuta dagli emiliani con le vittorie in fila contro Juventus e Inter: "Sicuramente la settimana nella quale abbiamo affrontato due squadre importanti è stata significativa, spero che possa esserlo anche per il resto del campionato perché quando fai prestazioni del genere contro squadre che lottano per un obiettivo diverso dal tuo e ottieni un risultato pieno e meritato, il tuo dovere è portarti dietro la consapevolezza di essere cresciuto senza aumentare la presunzione ma motivandoti e cercando di avere maggiore ambizione.

Non eravamo così consapevoli di fare certe prestazioni prima di queste partite; è ovvio che lavori per giocare in questo modo, ma un conto è pensarlo e un conto è farlo. La cosa più importante è ciò che faremo dopo queste prestazioni".