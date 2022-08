Smaltire la delusione di Coppa Italia non sarà proprio facilissimo. Perché il Sassuolo lunedì giocherà la prima stagionale in Serie A contro la Juventus all'Allianz-Stadium. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Alessio Dionisi, esprimendosi anche sul nuovo acquisto Andrea Pinamonti: "È arrivato ieri, il primo allenamento lo ha fatto ieri mattina. Si è sempre allenato, gli manca la partita perché aspettava di sapere dove avrebbe giocato. Siamo contenti di averlo nel Sassuolo, sono contento del suo arrivo. È in una buona condizione, cercheremo di capire se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso, lo scopriremo nei prossimi allenamenti. Ora l'obiettivo è quello di fargli trovare la condizione con le partite".