Arrivato in postazione DAZN, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi esprime tutta la sua soddisfazione per il 4-2 ottenuto contro la Juventus. Dove protagonista assoluto è stato Domenico Berardi, l'uomo più chiacchierato alla vigilia: "Come ha vissuto questi giorni? Devo dire la verità, Domenico sta cercando la miglior condizione: lui ha gambe forti e deve giocare, poi io lo tengo in campo anche se ha i crampi perché è troppo importante. Magari faccio finta che manca meno di quanto sia vero.

Per me l'ha vissuta bene, ormai è un uomo da questo punto di vista: poi è un giocatore così talentuoso che ci sta un po' di nervosismo. Domenico potrebbe giocare con qualsiasi squadra nelle prime 4-5 del campionato, poi magari lui ha fatto certe scelte e non è facile stare dentro in tutte le situazioni. Ma la settimana l'ha fatta bene".