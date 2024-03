Intervenuto nel corso della presentazione del nuovo allenatore Davide Ballardini, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali risponde a specifica domanda su coloro che vorrebbero vedere la società neroverde retrocedere in Serie B: "Spero che ce ne siano poche di queste persone. Il Sassuolo ha la sua storia, 11 anni consecutivi in Serie A, qualcosa di straordinario ma vogliamo continuare a farlo. Oggi crediamo che ci sia una necessità e oggi siamo convinti che la miglior soluzione sia con mister Ballardini. Speriamo di venirne fuori al più presto, siamo consapevoli che abbiamo delle difficoltà ma siamo consapevoli che abbiamo dei giocatori che possono darci di più".

Carnevali ha anche approfittato per difendere l'operato societario: "Questa è una società che è gestita come un'azienda e come tale deve essere sana, deve lavorare in modo serio, ha dei conti in ordine e nel nostro campionato questo non accade, per cui è più facile fare dei debiti, noi non siamo fatti così. Il nostro compito non è quello di valorizzare i giovani, ed è un onore pensare che tanti giochino in grandi club. Ne parlavo con Luciano Spalletti, in Nazionale ci sono 6-7 giocatori che giocavano nel Sassuolo. Qui l'ambizione c'è ma oggi dobbiamo pensare a portare il risultato a casa in questa stagione".