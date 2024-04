Il pari ottenuto contro il Milan rianima le speranze del Sassuolo, che però ora dovrà affrontare anche l'Inter nelle ultime sei partite che separano i neroverdi dal verdetto sulla salvezza. Il tecnico degli emiliani Davide Ballardini non vuole andare troppo in là con la mente: "Il mio pensiero è sempre stato quello di allenare una partita alla volta. Ci prepareremo ora per la sfida contro il Lecce, è chiaro che dovremo fare una grande partita e meritarsi quello che si vuole ottenere; non ci sono altri pensieri o percentuali. C'è solamente l'attenzione a domenica e nemmeno calcoli, bisogna fare bene domenica contro il Lecce", afferma a DAZN.