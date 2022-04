Quanto manca alla Lazio per colmare il gap con le big? Maurizio Sarri, avversario questa sera del Milan nel posticipo dell'Olimpico, ha risposto così ieri in conferenza stampa: "Ci manca il passo per diventare forti, per ora non lo siamo stati, almeno da altissima classifica. Si tratta di un problema decennale, negli ultimi 7-8 anni non c'erano Inter e Milan, e la Lazio ha fatto la Champions una volta sola. Ora è più complicato, è un discorso decennale e non di tre mesi", ha spiegato il tecnico dei biancocelesti, motivando i suoi in vista del rush finale di partite: "Tutte sono motivo di rischio e opportunità. Perdere punti ora è problematico, dobbiamo raccattare tutti i punti possibili".