Spazio anche al fantamercato dopo Juve-Lazio 2-2, l'ultima recita di Paulo Dybala in casa con la maglia bianconera. Stuzzicato sul futuro della Joya, free agent che interessa molto fa vicino l'Inter, Maurizio Sarri prende la palla al balzo per fare una battuta: "Lui in biancoceleste? Non so, sentiamo Lotito se ce lo prende - dice ridendo il tecnico toscano -. Dal punto di vista tecnico ci interessa, vediamo cosa dice il presidente".