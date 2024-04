Solo tre punti dividono l’Inter dalla conquista matematica dello scudetto, il ventesimo della sua storia. L’ufficialità del titolo potrebbe arrivare già lunedì prossimo nel derby contro il Milan, secondo della classe a -14 dai nerazzurri e sempre battuto negli ultimi cinque scontri diretti: la vittoria degli uomini di Inzaghi contro i Pioli e i suoi è offerta tra il 2,15 di William Hill e il 2,20 di Planetwin365, quote equilibrate ma favorevoli alla chiusura dei conti già nella prossima giornata.

Inter avanti a tutti anche per il titolo nella prossima stagione: il bis nerazzurro è offerto a 1,60 su Snai, in vantaggio sulla Juventus – a secco dal 2020 – fissata a 3,50 e ancora sul Milan, terzo in lavagna a 5,50 volte la posta.