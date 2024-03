Raggiunto dai microfoni di Sportialia.com, l'ex attaccante del Bologna Federico Santander ha ricordato il gol che decise un'Inter-Bologna nel 2019 a San Siro: "Quell’Inter-Bologna è stato come un punto di partenza per molti aspetti in quella stagione, anche perché era la prima partita di Sinisa Mihajlovic in panchina. E’ stata un’emozione molto bella quella di segnare a San Siro, un gol che poi è valso anche 3 punti prestigiosi”.

Il Ropero ha anche parlato del suo ex compagno di squadra Marko Arnautovic, tornato in questa stagione a vestire la maglia nerazzurra: "L’Inter sta attraversando un grande momento, è una grande società e lotterà sempre per vincere tutto. con Marko avevamo lo stesso ruolo quindi abbiamo giocato poco in coppia, ma è un grande giocatore ed anche una grande persona, merita di essere lì”.