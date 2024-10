Giuseppe Sannino, reduce dal divorzio col club svizzero del Paradiso, ha parlato ai microfoni di Tio.ch analizzando le prime giornate del campionato di Serie A: "Qualche big match c'è già stato, ma questo non significa che possiamo già trarre delle conclusioni. Abbiamo visto il Napoli perdere nettamente a Verona all'esordio e oggi è primo in classifica. Oppure la difficilissima partenza del Milan, al quale è poi bastata la vittoria nel derby per risollevarsi. La Juventus è una squadra costruita benissimo, darà del filo da torcere a tutte fino alla fine. Mentre l'Inter, che sembrava dovesse spaccare il campionato, ha perso il derby. Sarà un campionato senza dubbio più avvincente dell'anno scorso, anche se non credo che ci saranno sorprese. Se la giocheranno Inter, Juve, Napoli e probabilmente anche il Milan".

Sarà dunque più dura per l'Inter?

"Secondo me parte con i favori del pronostico, ma non vorrei avesse la pancia piena. Ho osservato bene il derby e non ho visto la solita Inter. Non parlo del gioco... Mi sembrava che i giocatori avessero meno fame rispetto agli incroci contro i rossoneri del passato".