Ormai manca soltanto l'ufficialità, poi sarà tutto fatto per l'arrivo di Mattia Sangalli al Trento. Dopo una prima parte di stagione con una sola presenze in Coppa Italia - Serie C al Lecco, il centrocampista ritorna all'Inter e si trasferisce nuovamente in prestito. Ad attenderlo i gialloblu guidati da Bruno Tedino e l'obiettivo salvezza nel Girone A.