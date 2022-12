Non è stata una prima parte di stagione da ricordare per Mattia Sangalli, centrocampista dell'Inter in prestito al Lecco nel Girone A di Serie C dove sta trovando pochissimo spazio tra cambi in panchina e tanta concorrenza. Una situazione, quella del classe 2002, che dovrebbe risolversi con l'interruzione del prestito, consentendo al ragazzo il ritorno al Milano e la partenza verso una nuova destinazione. Lo riporta il sito tematico Leccochannelnews.it.