Le dimissioni di Eduardo Berizzo da commissario tecnico del Cile sono state accolte con tristezza da Alexis Sanchez. "Sono triste, stavamo lavorando bene e a volte è ingiusto che salti l'allenatore, per quel che ha dato a ogni giocatore in ogni giorno di lavoro".

"Quanto successo - prosegue Sanchez - è responsabilità anche nostra. In Venezuela per esempio dovevamo restare concentrati e abbiamo finito per perdere la partita".