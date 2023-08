"Sanchez? Può starci, quando convivi con un calciomercato che c'è anche quando giochi, se domenica un giocatore non gioca il giorno dopo chiede di essere trasferito". Queste le parole di Beppe Marotta sul possibile ritorno del cileno a Milano e sul contestuale addio di un altro attaccante. "Correa chiede spazio, noi non teniamo i giocatori per forza, ne sta parlando con Ausilio, se vuole andare via cercheremo di accontentarlo. Siamo contenti che Sanchez stia tornando, ha grande passione, è andato via a malincuore e ora ha mandato segnali di ritorno ed è positivo", ha detto il dirigente nerazzurro a RadioTV Serie A.