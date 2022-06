Il Comitato Sì Meazza ha manifestato l'intenzione di presentare un nuovo esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. "Come si fa ad avviare un dibattito pubblico senza che ci sia un progetto, con un piano di fattibilità e con un piano economico e finanziario adeguato, assunto dall’organo politico, giunta e Consiglio comunale? — dice il presidente Luigi Corbani —. Spetta alla giunta e al Consiglio assumere una delibera, su cui avviare il confronto e il dibattito pubblico. Altrimenti, su che cosa discutiamo? E poi, basta un dirigente comunale — non la giunta, non il Consiglio — per decidere di istruire un dibattito pubblico con una spesa di 245 mila euro? Fra l’altro che senso ha affidarsi allo stesso istruttore del “dibattito” sul tema Navigli? Vicenda che si è conclusa senza alcun elemento di chiarezza sulle future azioni dell’amministrazione comunale"