I comitati optano per il ricorso al TAR con il chiaro obiettivo di "fermare l’operazione" della cessione dell'area di San Siro a Inter e Milan. La conferma è arrivata direttamente da Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nel Comune di Milano.

"I due fondi immobiliari americani avevano espresso il desiderio di sistemare i loro bilanci con un nuovo stadio e una operazione immobiliare intorno. E i loro desideri si stanno realizzando - le parole di Monguzzi riportate da Calcio e Finanza -. Una conferenza dei servizi preliminare col bando ancora aperto è una struttura giuridica da paese dei balocchi. L’imprenditore Trotta ci scrive dicendo di non aver potuto partecipare al bando per la durata ridicola e per il perimetro proibitivo. Il dibattito pubblico, pur farlocco, ha detto il contrario di quello che il comune scrive nelle delibere. Il referendum è stato impedito dal Comune. Noi continuiamo la nostra mobilitazione".